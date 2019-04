Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizeihund sucht nach Mopeddieb

Nordhausen (ots)

Nach einem Mopeddieb suchte ein Polizeihund in der vergangenen Nacht in Nordhausen-Salza, Bahnstraße. Gegen 2.20 Uhr hatte die Meldung eines Zeugen über zwei Personen, die mit Taschenlampen zwischen Garagen herum schleichen, die Polizei auf den Plan gerufen. Die eingesetzten Beamten trafen auf zwei Männer. Sie nutzten Taschenlampen, da in ihrer Garage kein Licht funktionierte. Während der Überprüfung fiel den Gesetzeshütern ein Mopedfahrer auf. Noch ehe sie diesen verfolgen konnten, entdeckten sie das schwarze Moped, ohne Versicherungskennzeichen und ohne Fahrer. Der hatte die Flucht ergriffen. Der Roller des Herstellers Benzhou wies Spuren eines Diebstahls auf. Der Fährtenhund, der nun zur Suche nach dem flüchtigen Mopeddieb zum Einsatz kam, konnte die Spur bis zum Bahnübergang am Schurzfell aufnehmen. Dort verlor er die Fährte. Wer Hinweise zum Mopedfahrer geben kann oder beobachtet hat, wohin der Unbekannte flüchtete, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

