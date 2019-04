Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Carport in Flammen

Udersleben (ots)

In der vergangenen Nacht stand ein Carport im Stadtweg in Flammen. Gegen 3.40 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Polizei alarmiert. Nur kurze Zeit später, gegen 4 Uhr, war das Feuer bereits gelöscht. Ein Übergreifen der Flammen auf das nahe stehende Wohnhaus konnte verhindert werden. Menschen wurden nicht verletzt. Unter dem Carport standen Sitzmöbel. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 8000 Euro. Die Kriminalpolizei war am Montagvormittag zur Klärung der Brandursache am Brandort. Ein Defekt in einem mit Feuer betriebenen Backofen löste den Brand aus.

