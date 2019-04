Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hochwertige Lkw gestohlen

Leinefelde (ots)

Auf zwei neuwertige Lkw Daimler hatten es Diebe am vergangenen Wochenende im Eichsfeld abgesehen. Die weißen Firmenfahrzeuge vom Typ Atego waren auf dem Betriebsgelände einer Bäckerei in der Ernemannstraße abgestellt. Die Lkw, an denen die Kennzeichen EIC-H660 und EIC-H990 angebracht waren, haben einen Gesamtwert von über 100000 Euro. Wer etwas beobachtet hat oder wem die Fahrzeuge aufgefallen sind, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell