Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Küllstedt (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 28.04.2019 gegen 07:30 Uhr in der Bahnhofstraße in Küllstedt. Eine 75jährige Eichsfelderin fuhr mit ihrem Pkw Chevrolet die Straße in Richtung Ortsausgang. Aus noch ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in Höhe der Einmündung zum Luhneweg gegen einen Baum. Sie wurde durch die Kameraden der örtlichen Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Dort wird sie nun stationär behandelt, wobei ihre Verletzungen nicht lebensgefährlich sind. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden, er musste abgeschleppt werden.

