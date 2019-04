Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Der vermisste Klaus Weber wurde gefunden.

Nordhausen/ Harztor OT Ilfeld (ots)

Nach erneut eingeleiteten, intensiven Suchmaßnahmen konnten die Beamten des Inspektionsdienst Nordhausen im Zusammenwirken mit dem Polizeihubschrauber den vermissten Klaus Weber, in einem Waldstück zwischen Ilfeld und Appenrode lebend auffinden. Er war mit seinem Rollstuhl abseits der Straße umgekippt und konnte sich nicht eigenständig aus dieser Lage befreien. Durch den vor Ort gerufenen Rettungswagen und Notarzt wurde Herr Weber erstversorgt und anschließend ins Südharz-Klinikum nach Nordhausen verbracht. Die Polizei in Nordhausen bedankt sich bei den Bürgern, die sachdienliche Hinweise zum Vermisstenfall geben konnten, sehr herzlich. Nur dadurch konnte der Herr Weber letztendlich gefunden und in ärztliche Betreuung gegeben werden.

