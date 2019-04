Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol

Mühlhausen (ots)

Der Polizei wurde am 28.04.19 gegen 5 Uhr mitgeteilt, dass am Untermarkt in Mühlhausen ein Pkw gegen einen Poller gefahren ist. Vor Ort trafen die aufnehmenden Beamten auf einen 31-jährigen Mann aus Slowenien, der mit einem Opel Astra ohne Beteiligung weiterer Fahrzeuge gegen den Poller gefahren war. Der Mann war erheblich alkoholisiert, so dass eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Hier wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

