Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Mühlhausen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit deiner leicht verletzten Person kam es am 27.04.19 gegen 13:10 Uhr. Der 37-jährige Fahrer eines Quads befuhr die Thomas-Müntzer-Straße in Mühlhausen in Richtung Görmar. Da der Fahrer abgelenkt war, kam das Quad nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Verteilerkasten. Dar Fahrer verletzte sich dabei leicht. Das Quad war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ca. 3000 EUR Sachschaden.

