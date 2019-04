Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Langensalza (ots)

Am 26.04.19 gegen 23:05 Uhr beobachtete eine Zeugin in der Langen Straße in Bad Langensalza, wie ein Pkw Peugeot gegen eine Mauer fuhr. Das Fahrzeug entfernte sich von der Unfallstelle, konnte aber später im Stadtgebiet festgestellt werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurde eingeleitet.

