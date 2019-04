Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unachtsamkeit beim Aussteigen

Sondershausen (ots)

Am 26.04.19, 11:00 Uhr ereigente sich in Sonderhausen in der Ferdinand-Schlufter-Straße auf dem Parkplatz am Busbahnhof ein Unfall. Die Fahrerin eines Pkw Renault Clio parkte neben einem Pkw VW Passat ein. Beim Austeigen stößt sie mit der Tür gegen den VW. Hierdurch entsteht am VW Sachschaden in einer Höhe von ca. 200,- Euro.

