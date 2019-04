Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht im Ortsteil Berka

Sondershausen (ots)

Am 27.04.2019, 11:30 Uhr ereignete sich in Berka eine Verkehrsunfallflucht. Die bislange unbekannte Fahrerin eines Pkw fuhr aus dem dortigen Autohaus auf die Straße Zur Aue auf und bog nach rechts ab. Beim Abbiegen hielt sie nicht die rechte Fahrbahnhäfte ein. Die Fahrerin eines Pkw Hyundai, welche die Straße Zur Aue zu diesem Zeitpunkt aus der Gegenrichtung auf Höhe des Autohauses befuhr, musste hierdurch stark bremsen und ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. In der Folge kollidierte die Hyundai-Fahrerin mit dem Bordstein und beschädigte dadurch ihr Fahrzeug. Der Schaden beläuft sich auf ca. 150,- Euro. Die Unfallverursacherin verließ, trotz Aufmerksam machen durch die Geschädigte, den Unfallort und entfernte sich in Richtung Sonderhausen. Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise zu der Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

