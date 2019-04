Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: wieder Einbrüche in Garagen

Sonderhausen (ots)

Erneut wurden am 26.04.2019 der PI Kyffhäuser Einbrüche in Garagen in Sondershausen gemeldet. So brachen bislang Unbekannte in der zeit zwischen 24.04.19, 18:00 Uhr und 26.04.19, 09:00 Uhr gewaltsam in eine Garage am Hasenholzweg ein. Hier beschädigten sie das Garagentor. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 40,- Euro. Entwendet wurde aber nichts. Eine weitere Meldung kam aus der Alexander-Nexö-Straße. Auch hier drangen Unbekannte in der Zeit zwischen 01.03.19 und 26.04.19 in eine Garage ein. Das Tor wurde dabei nicht beschädigt. Jedoch entwendeten sie anschließend aus dem Inneren u.a. Ziergeweihe, Kerzenständer, sowie ein Hüpfburggebläse. Der Beuteschaden beläuft sich auf ca. 250,- Euro. Zeugen, die Angaben zu den Tätern, zu Beobachtungen zur Tatzeit oder dem Verbleib der entwendeten Gegenstände machen können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

