Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vermisste, hilflose Person aus der Neanderklinik !

Bild-Infos

Download

Nordhausen (ots)

Seit Samstag, den 27.04.2019 um 18:30 Uhr wird der Herr Klaus Weber aus der Neanderklinik in Ilfeld vermisst. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ der Herr Weber an diesem Tag um 13:00 Uhr die Neanderklinik um mit seinem elektrischen Rollstuhl im nahe gelegenen EDEKA Markt einzukaufen. Herr Weber ist seitdem nicht wieder aufgetaucht. Er ist stark zuckerkrank und muss regelmäßig in dem Dialysezentrum Neanderklinik behandelt werden. Derzeit muss davon ausgegangen werden, dass sich Herr Weber in einem medizinisch kritischen Zustand befindet. Die Polizei Nordhausen führt seit der Meldung durch die Klinik zahlreiche Fahndungsmaßnahmen in und um Ilfeld durch. Hierbei kam unter anderem auch der Polizeihubschrauber zum Einsatz. Bisher konnte Herr Weber nicht aufgefunden werden. Die Polizei Nordhausen bittet um Ihre Mithilfe. Herr Weber ist mit seinem elektrischen Rollstuhl unterwegs ohne diesen kann er sich nicht fortbewegen. Der Rollstuhl hat eine Warnweste über der Lehne, auf dem auch die Neanderklinik vermerkt ist. Ferner soll Herr Weber circa 1,78 cm groß sein, circa 100 kg wiegen und eine grüne Fleecejacke, braune Schuhe und vermutlich eine schwarze Hose tragen. Herr Weber kennt sich laut Auskunft des Heims gut in den an Ilfeld angrenzenden Waldwegen aus.

Die Polizei Nordhausen bittet bei Antreffen des Herrn Weber dringend um Benachrichtigung unter 03631-96-0 oder 110 bzw. 112.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Inspektionsdienst Nordhausen

Telefon: 03631 960

E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell