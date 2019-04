Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall Pkw-Krad

Nordhausen (ots)

Am Samstag, den 27.04.2019 gegen 16:00 Uhr kam es in der Helmestraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Die 53 Jährige Pkw Fahrerin fuhr von einer Grundstückseinfahrt auf die B4 auf und übersah dabei den 51 Jährigen Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß und der Motorradfahrer stürzte. Dabei erlitt er eine Schulterverletzung. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

