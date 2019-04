Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuerwehr und Sanitäter retten Mann aus der Geislede

Eichsfeld (ots)

Am Samstag den 27.04.19 um 14:38 Uhr geht auf der Rettungsleitstelle in Heiligenstadt die Information ein, dass ein Mann im Bereich des Groschen Marktes in Heiligenstadt in der Dingelstädter Straße in den Bachlauf der Geislede gefallen ist. Die nur weinige Minuten später eintreffenden Rettungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr und des DRK können den Mann gemeinsam mit dem Mitteiler aus der Geislede retten. Ein 69jähriger Syrer hatte bemerkt, wie der 46jährige Mann bei dem Versuch sich an die Böschung zur Geislede zu setzen, abrutschte und kopfüber in den Bachlauf stürzte. Es gelang ihm nicht sich aus eigener Kraft die Böschung hinauf zu retten. Der 46jährige zog sich bei dem Sturz eine Kopfverletzung zu und wurde zur stationären Behandlung in das Krankenhaus nach Heilgenstadt gebracht. Bei dem Verletzten handelt es sich um einen Bewohner des Raphaelsheim in Heiligenstadt. Er stand zum Unfallzeitpunkt erheblich unter Alkoholeinfluss.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Eichsfeld

Telefon: 03606 6510

E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell