LPI-NDH: Gestohlene Zweiräder wieder aufgetaucht

Zwei in der Nacht zu Mittwoch gestohlene Zweiräder sind am Donnerstag in Sondershausen wieder aufgetaucht. (siehe Pressemeldung vom 24. April 2019) Am Nachmittag fand ein Spaziergänger in der Straße der Freundschaft einen Roller, der in der Schösserstraße gestohlen wurde. Einige Stunden später, kurz vor Mitternacht, bemerkte eine Polizeistreife eine Schwalbe, welche mit platten Vorderreifen an einer Hecke in der Karnstraße lehnte. Eine Überprüfung ergab, dass Unbekannte die Simson aus einer Garage in der Kleinen Gartenstraße gestohlen haben. Die Polizisten übergaben die Zweiräder wieder an ihre rechtmäßigen Eigentümer. Die Polizei sucht weiterhin Zeugen, um den unbefugten Gebrauch der Fahrzeuge aufzuklären. Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

