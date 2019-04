Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Holzschuppen in Flammen

Sondershausen (ots)

Am Donnerstagabend stand, kurz nach 19 Uhr, in der Hans-Sachs-Straße ein Schuppen in Flammen. Nach einer Stunde hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht und ein Übergreifen des Feuers auf das 15 Meter entfernte Wohnhaus verhindert. Im Schuppen waren Holz, Campingartikel und Elektrogeräte gelagert. Es entstand ein Schaden von ca. 7000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell