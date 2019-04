Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verdächtiges Pulver im Landratsamt

Nordhausen (ots)

Zur Zeit befinden sich Polizei und Feuerwehr im Landratsamt in der Behringstraße im Einsatz. Mitarbeiter entdeckten kurz nach 14 Uhr weißes Pulver in einem Fahrstuhl. Zum jetzigen Zeitpunkt kann noch nicht gesagt werden, um was es sich für Pulver handelt. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Ein Spezialhund der Polizei wird zum Einsatz kommen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell