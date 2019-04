Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fußgängerin bei Unfall verletzt

Leinefelde (ots)

Am Donnerstagmittag beabsichtigte der Fahrer eines Dacia rückwärts in eine Parklücke auf einem Supermarktparkplatz in der Birkunger Straße einzufahren. Dabei wurde eine 55-jährige Fußgängerin von dem Fahrzeug erfasst. Sie stürzte und zog sich Verletzungen zu. Die Frau musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

