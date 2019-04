Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto rollt gegen Verteilerkasten

Bad Langensalza (ots)

Am Donnerstagmorgen machte sich ein Auto in der Schillerstraße selbstständig. Da offenbar die Handbremse nicht richtig angezogen war, rollte der VW am Gefälle davon und kollidierte schließlich dem Verteilerkasten. Personen kamen nicht zu Schaden.

