Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autos beschädigt

Berka (ots)

Unbekannte beschädigten in der vergangenen Nacht zwei Autos, die vor einem Haus im Jechaer Weg abgestellt waren. An dem VW und am Seat zerstachen der oder die Unbekannten mehrere Reifen. Außerdem wurden an den Kennzeichen eines der Fahrzeuge mehrere Plaketten zerkratzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell