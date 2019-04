Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Gärten

Sondershausen (ots)

Mehrere Gärten in der Hans-Schrader-Straße suchten Diebe zwischen Freitag, 19. April, und Mittwoch, 24. April, heim. Sie drangen gewaltsam über die Fenster in vier Gärten ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Zum Beutegut können noch keine näheren Angaben gemacht werden. Wer hat etwas beobachtet? Wem sind zur Tatzeit verdächtige Personen in der Gartenanlage aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

