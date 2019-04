Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuer im Hinterhof löst Polizeieinsatz aus

Mühlhausen (ots)

Ein Feuer in einer Tonne löste am Mittwochabend in Mühlhausen den Einsatz von Polizei und Feuerwehr aus. Besorgte Bewohner meldeten sich bei der Polizei. Sie hatten beobachtet, wie mehrere Personen in einem Hinterhof der Wanfrieder Straße ein größeres Feuer entzündeten und immer wieder Spraydosen in die Flammen warfen. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand.

