Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Moped, Schwalbe und Roller aus Garagen gestohlen

Sondershausen (ots)

In der vergangenen Nacht drangen Diebe gewaltsam in eine Garage im Hasenholzweg ein. Der oder die Unbekannten erbeuteten daraus eine grüne Simson und einen Mopedhelm. Außerdem ließen sie ein Notebook und ein Radio mitgehen. In der Schösserstraße schlugen Diebe ebenfalls zu. Der oder die Täter brachen in eine Garage ein, aus der sie eine Schwalbe und einen Chinaroller stahlen. Um auf das Grundstück zu gelangen, hatten sie zuvor einen Maschendrahtzaun gewaltsam geöffnet. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell