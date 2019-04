Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wo ist das Quad?

Heiligenstadt (ots)

Die Polizei in Heiligenstadt sucht ein gestohlenes Quad. Das Fahrzeug wurde zwischen Donnerstag, 7. bis Freitag, 8. Februar aus einer Garage Auf der Rinne gestohlen. Bei dem Quad handelt es sich um ein Yamaha, YFM700R mit den Kennzeichen HIG-AS777. Am Fahrzeug sind viele Chromteile verbaut. Auffällig sind das tiefe Fahrwerk und der laute Auspuff. Wer kann Hinweise zum Verbleib des Vierrades geben? Wurde es womöglich zum Kauf angeboten? Wer hat im Garagenkomplex An der Rinne Personen beobachtet, die sich auffällig verhielten? Wer hat im Tatzeitraum das Quad wegfahren sehen und kann Angaben zum Fahrer machen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510 entgegen.

