Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl aus Wohnwagen gescheitert

Nordhausen (ots)

Ein Mann versuchte am Dienstagabend, gegen 18.45 Uhr, in einen Wohnwagen in der Hesseröder Straße einzubrechen. Dabei wurde der Dieb vom Besitzer des Wagens überrascht. Es kam zum Handgemenge. Anschließend flüchtete der Unbekannte zu Fuß. Der Besitzer des Wohnwagens, der glücklicherweise unverletzt geblieben war, informierte die Polizei. Der unbekannte Dieb war schlank, ca. 35 Jahre alt und zwischen 1,70 und 1,78 m groß. Er trug einen schwarzen Rucksack, eine dunkle Jogginghose mit weißer Schrift und eine dunkle Jacke. Außerdem war er mit bunten Turnschuhen und einem Basecap bekleidet. Sein schwarzes Mountainbike ließ er zurück. Die Polizisten stellten das Fahrrad sicher. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

