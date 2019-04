Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher erwischt

Sondershausen (ots)

Der Bewohner einer Erdgeschosswohnung am Planplatz erwischte in der vergangenen Nacht einen Einbrecher, der durch ein offen stehendes Fenster in seine Wohnung eingedrungen war. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Eindringling und dem Wohnungsinhaber. Der verletzte sich leicht. Der unbekannte Einbrecher flüchtete ohne Beute, ließ jedoch einen Schlüsselbund und einen Seitenschneider zurück. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nicht zum ersten Mal war in die Erdgeschosswohnung eingebrochen worden.

