Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Flammen im Garten

Bleicherode (ots)

Ca. 1000 Euro Schaden richtete am Dienstagmittag ein Feuer in Bleicherode an. Ein Mann betrieb in seinem Garten, im Kehmstedter Weg, eine Feuerschale. Dabei griffen die Flammen auf ein Gewächshaus und einen Schuppen über. Wie das passieren konnte, ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen. Menschen kamen nicht zu Schaden.

