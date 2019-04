Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Waldbrand am Nachmittag

Sondershausen (ots)

Ca. 2500 Quadratmeter Böschung gerieten am Montagnachmittag in der Frankenhäuser Straße in Brand. Die Feuerwehren Mitte, Berka und Hachelbich waren vor Ort, um die Flammen, die auch auf den angrenzenden Wald am Dickkopf übergriffen, zu bekämpfen. Zwischenzeitlich musste die Straße komplett gesperrt werden. Fast zwei Stunden dauerten die Löscharbeiten an. Verletzte gab es nicht.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell