Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Werkzeug gestohlen

Nordhausen (ots)

Werkzeuge im Wert von mehreren hundert Euro erbeuteten Einbrecher am Wochenende aus einer Werkhalle in der Lokomotivenstraße. Durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster gelangten der oder die Unbekannten in die Halle. Dort wurde sämtliches Mobiliar durchwühlt, bevor man die Werkzeuge mitgenommen hat.

