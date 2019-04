Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ein Einbruch missglückt

Görsbach (ots)

An einer Tür und dem Lüftungsgitter der Grundschule scheiterten der oder die Einbrecher am Osterwochenende. Man hatte versucht, gewaltsam in die Schule einzudringen. Es blieb bei Sachschaden, in das Gebäude gelangte niemand.

