Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hochwertige Technik bei Einbruch gestohlen

Anrode (ots)

Am Ostermontag entdeckte der Inhaber der Agrargesellschaft im Bickenrieder Weg den Diebstahl mehrerer GPS Empfängermodule. Unbekannte waren am Osterwochenende auf das Gelände eingedrungen und hatten die drei Empfängergeräte von zwei Traktoren und einer Raupe gestohlen. Weiterhin ließen die Diebe mindestens zwölf LED Scheinwerfer mitgehen und beschädigten die Fahrzeugschlösser. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 15000 Euro geschätzt. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

