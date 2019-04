Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Nordhausen (ots)

Am 21.04.19, um 17:00 Uhr befuhr ein 40- jähriger Mann mit seinem PKW VW Passat in Wolkramshausen die Hauptstraße aus Richtung Sondershausen. An der Einmündung zur Straße Backsüber wollte er nach links abbiegen und beachtete dabei den ihm entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten 16- jährigen Mopedfahrer mit seiner Simson nicht. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge und der Mopedfahrer kam zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Der dabei entstandene Sachschaden beträgt ca. 1500.- Euro.

