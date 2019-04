Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Trunkenheitsfahrten

Nordhausen (ots)

In der Nacht vom 21.04.19 zum 22.04.19 kurz vor Mitternacht wurde ein 31- jähriger Mazda Fahrer in Nordhausen, Harzstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein dabei durchgeführter Atemalkohol Test verlief positiv. Ihm wurde anschließend die Weiterfahrt untersagt. Um 01:00 Uhr wurde das Fahrzeug in Nordhausen in der Theodor- Neubauer- Straße erneut festgestellt und kontrolliert. Der erneut durchgeführte Atemalkohol Test verlief ebenfalls positiv. Zur Verhinderung einer Weiterfahrt wurde diesmal der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

