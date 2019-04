Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Reifen zerstochen

Eichstruth (ots)

Am 21.04.2019 zwischen 19 und 22 Uhr wurden an einem, am Ortsrand von Eichstruth parkenden Pkw VW Touareg durch bisher Unbekannte alle vier Reifen zerstochen. Die Fahrzeugnutzer besuchten das in der Nähe befindliche Osterfeuer. Den entstandenen Schaden beziffern wir mit etwa 1000 Euro. Es wird um Zeugenhinweise gebeten.

