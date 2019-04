Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zerstörte Briefkästen

Breitenbach/Ascherode (ots)

Zwei Anzeigen wegen Sachbeschädigung mussten Polizeibeamte in den frühen Morgenstunden des 22.04.2019 aufnehmen. Sowohl in Breitenbach als auch in Ascherode wurden gegen 03 Uhr in der Ortslage jeweils ein Hausbriefkasten durch Silvesterknaller beschädigt und dadurch unbrauchbar. Es wird um sachdienliche Hinweise gebeten.

