Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Trunkenheit im Verkehr

Dingelstädt (ots)

Im Rahmen einer mobilen Verkehrskontrolle wurde am 20.04.2019 gegen 18:00 Uhr in der Kefferhäuser Straße in Dingelstädt ein Pkw Skoda angehalten. Beim 49jährigen Fahrer wurde Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,23 Promille. Die Folge für den Eichsfelder waren eine Blutentnahme im Krankenhaus und die Sicherstellung seines Führerscheins. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell