Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall beim Ausparken

Sondershausen (ots)

Ein weiterer Unfall ereignete sich am 20.04.2019 gegen 10:40 Uhr in der Crucisstraße in Sondershausen. Der Fahrer eines VW Polo wollte den hier befindlichen Parkplatz verlassen und blieb hierbei an einem Mercedes Sprinter hängen, welcher ordnungsgemäß in der Parklücke neben der Ausfahrt, abgeparkt war. Gesamtschaden ca. 4500.- Euro.

