Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Therme in Mühlhausen angegriffen!

Mühlhausen (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Nacht vom 20. zum 21.04.2019 unberechtigt Zugang zur Thüringentherme verschafft. Dabei wurden mehrere Automaten aufgebrochen und Bargeld entwendet. Räumlichkeiten wurden systematisch nach Wertgegenständen durchsucht, wobei auch erheblicher Sachstanden entstand. Hinweise auf den oder die Täter gibt es derzeit noch nicht. Sachdienliche Informationen können an die PI- Unstrut- Hainich und jede andere Polizeidienststelle gerichtet werden. Auf Grund des Polizeieinsatzes, bleibt die Therme am Ostersonntag vorerst geschlossen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Unstrut-Hainich

Telefon: 03601 4510

E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell