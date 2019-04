Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Parkplatzunfall

Sondershausen (ots)

Zu einem Parkplatzunfall wurde die Polizei am 20.04.2019 gegen 09:40 Uhr nach Sondershausen in die Hospitalstraße vor dem Norma-Markt gerufen. Der Fahrer eines Pkw BMW befuhr den Parkplatz und wollte rückwärts in eine freie Parkbucht einparken. Hierbei übersah er die bereits hinter ihm befindliche Fahrerin eins Pkw Alf Romeo und fuhr auf den Pkw auf. Personen wurden nicht verletzt, an beiden Fahrzeugen kam es zu einem Gesamtschaden in Höhe von ca. 4000.- Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell