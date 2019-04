Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall im Kreuzungsbereich

Bottendorf (ots)

Ein Unfall im Kreuzungsbereich von Altstadt und Mittelstraße ereignete sich am 20.04.2019 gegen 09:30 Uhr in Bottendorf. Der Fahrer eines Pkw Renault Captur beachtete nicht die Regel - Rechts vor Links - und es kam zum Zusammenstoß mit dem Fahrer eines Pkw Mercedes A160. Personen wurden nicht verletzt, an beiden Fahrzeugen kam es zum Gesamtschaden in Höhe von ca. 7000.- Euro.

