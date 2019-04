Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wildunfall

Gorsleben (ots)

Am 20.04.2019 ereignete sich gegen 05:50 Uhr ein Wildunfall auf der B 85 kurz hinter Gorsleben in Fahrtrichtung Etzleben. Die Fahrerin eines Pkw Audi A4 befand sich gerade auf dem Weg zur Arbeit, als ein Reh die Fahrbahn querte. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Tier, welches sich dann von der Fahrbahn entfernte. Die Fahrerin blieb unverletzt. Am Fahrzeug kam es zu einem Schaden in Höhe von ca. 3000.- Euro

