Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wildunfall

Schlotheim (ots)

Um 05:05 Uhr am 20.04.2019 befuhr der Fahrer eines Pkw Mazda die B 249 aus Richtung Mühlhausen kommend in Richtung Ebeleben. Kurz nach der dritten Abfahrt Schlotheim, stieß der Fahrer mit einem Reh zusammen welches die Fahrbahn von rechts nach links queren wollte. Der Fahrer des Pkw wurde bei dem Zusammenstoß nicht verletzt, das Tier verließ die Unfallstelle. Am Pkw kam es zu einem Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

