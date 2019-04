Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradunfall am Kyffhäuser

Kyffhäuser (ots)

Am 19.04.2019 gegen 16:40 Uhr kam es zum Zusammenstoß zweier Motorräder auf der B 85 zwischen Kelbra und Abzweig Kyffhäuser. Die Fahrerin eines Krad Yamaha RJ05 befuhr die B 85 aus Richtung Kyffhäuserdenkmal kommend in Richtung Kelbra. In einer Rechtskurve kam die Fahrerin auf die linke Fahrbahn wobei es zum Zusammenstoß mit dem Fahrer einer Yamaha DE03 kam. Beide Kradfahrer stürzten und wurden leicht verletzt ins Krankenhaus nach Bad Frankenhausen verbracht. Es kam zu einem Gesamtschaden von ca. 2000.- Euro.

