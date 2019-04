Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei schwere Verkehrsunfälle am Karfreitag im Landkreis Nordhausen

Nordhausen (ots)

Am Karfreitag kam es im Landkreis Nordhausen zu zwei schweren Verkehrsunfällen.

Am Nachmittag kollidierte auf der B243 zwischen Holbach und Günzerode ein 58 Jahre alter Motoradfahrer aus Niedersachsen mit einem entgegenkommenden Kleinwagen. Nach gegenwärtigem Erkenntnisstand hatte der Kradfahrer versucht in einer Rechtskurve ein Auto zu überholen. Dabei übersah er offensichtlich den Wagen im Gegenverkehr. Der Motorradfahrer wurde durch die Kollision schwerstverletzt und in das Südharz-Klinikum verbracht. Die beiden Insassen des Kleinwagen, der 52 Jahre alte Fahrer und sein 29 Jahre alter Beifahrer, beide auch aus Niedersachsen, wurden leicht verletzt. Auch sie kamen zur Untersuchung in das Nordhäuser Krankenhaus. Die B243 war für gut eine Stunde voll gesperrt. Der Rettungshubschrauber und mehrere Rettungswagen kamen zum Einsatz. Am Kleinwagen entstand ein Schaden von ca. 8.000 Euro. Das Motorrad hatte Totalschaden. Für die Unfalluntersuchung der Polizei ist der Fahrer des Fahrzeuges wichtig, das der Motorradfahrer überholen wollte. Der war nicht mehr an der Unfallstelle. Die Polizei bittet den Fahrer oder Personen, die Angaben zu dem Fahrzeug machen können, sich bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Ein weiterer schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Abend des Karfreitag auf der Landstraße zwischen Ellrich und Werna. Ein 18jähriger aus Nordhausen geriet vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich das Fahrzeug. Der Fahrer und seine zwei Begleiter, 30 sowie 33 Jahre alt und ebenfalls aus Nordhausen, wurden durch den Unfall schwer verletzt. Alle drei wurden in das Südharz-Klinikum gebracht. Der Rettungshubschrauber und mehrere Rettungswagen kamen zum Einsatz die Straße war vorübergehend voll gesperrt. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Inspektionsdienst Nordhausen

Telefon: 03631 960

E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell