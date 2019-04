Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfälle Eichsfeld

Eichsfeld (ots)

Unfallzeit, 18.04.2019, 17:30 Uhr

Der Fahrer eines Wohnmobiles befuhr die K 211 von Gernrode kommend und wollte an der Einmündung zur L3080 nach rechts in Richtung Kirchworbis abbiegen. Dabei übersah er einen Moped Fahrer, der mit seinen Moped die L3080 aus Worbis in Richtung Kirchworbis fuhr. Es kam zur Kollision beider Verkehrsteilnehmer. Bei dem Unfall wurde der Mopedfahrer leicht verletzt in das Krankenhaus nach Heiligenstadt verbracht. Schaden beim Unfall an den Fahrzeugen: 2.500.- Euro

Unfallzeit, 19.04.2019, 04:15 Uhr

Der Fahrer eines Pkw Opel Astra befuhr in der OL. Holungen die Oberstraße in Richtung der Straße "Hoher Graben". Auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholgenusses (0,98 Promille) kam er in einer Linkskurve nach Rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Bei dem Unfall wurden 2 Personen leicht und eine Person schwer verletzt. Der Sachschaden am Fahrzeug ist beträchtlich.

Unfallzeit, 19.04.2019, 12:15 Uhr

Der Fahrer eines Rades befuhr in Heiligenstadt die Rinne in Richtung Stadtmitte. Dabei beachtete er nicht die Vorfahrt(Zeichen 205) und kollidierte mit einen vorfahrtsberechtigten Lkw Citroen. Dieser befuhr den Brückenweg in Richtung Gebrüder Grimm Straße. Bei diesem Unfall zog sich der Fahrradfahrer schwere Verletzungen hinzu. Er wurde zur ärztlichen Behandlung in das KH. Heiligenstadt verbracht.

