Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradunfall auf der B 85

Kelbra - Kyffhäuser (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Kradfahrer kam es am 19.04.2019 gegen 12:30 Uhr auf der B 85. Der Fahrer eines Krad Yamaha befuhr die B 85 aus Richtung Kelbra kommend in Richtung Kyffhäuser. Trotz doppelter Sperrlinie und Verkehrszeichen 276 (Überholverbot für Kraftfahrzeuge aller Art) überholte der Kradfahrer einen Pkw. Beim Wiedereinordnen verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Krad. Er geriet nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben zu fall wobei der schwer verletzt wurde. Am Krad entstand Totalschaden in Höhe von ca. 10000.- Euro. Der Fahrer wurde im Südharzklinikum stationär aufgenommen.

