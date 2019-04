Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Containerbrand in Nordhausen

Nordhausen (ots)

Am frühen Nachmittag am Karfreitag brannte in Nordhausen Vor dem Hagentor ein Container mit Sperrmüll.

Der Container war im Hinterhof dicht an einem Wohn- und Geschäftshaus abgestellt. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte der Inhalt in vollem Umfang. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte verhindert werden, dass Gebäudeteile das Mehrfamilienhauses ebenfalls in Brand gerieten. Die Polizei ermittelt wegen einer Straftat und bittet Zeugen, die Hinweise zur Brandursache geben können, sich bei einer Polizeidienststelle zu melden.

