Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall auf Tankstellengelände

Heldrungen (ots)

Am 19.04.2019 kam es gegen 10:00 Uhr auf dem Gelände der "Total-Tankstelle" An der Schmücke in Heldrungen, zu einem Kleinunfall. Der Fahrer eines Pkw Hyundai i 30 wollte das Gelände der Tankstelle verlassen und rutschte hierbei von der Kupplung ab. Dadurch fuhr er weiter nach vorn und stieß hier mit dem, in die Tankstellen einfahrenden Fahrer eines Pkw Fiat Ducato zusammen. Personen wurden nicht verletzt, an beiden Fahrzeugen kam es zu einem Gesamtschaden in Höhe von ca. 1500.- Euro

