Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Aus Unachtsamkeit auf die Fahrbahn gefahren

Nordhausen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Rad fahrendem Kind kam es am Karfreitag in Bleicherode.

Das acht Jahre alte Mädchen war mit seiner Mutter in der Bahnhofstraße unterwegs. Zunächst fuhr das Kind auf dem Gehweg in Richtung Nordhäuser Straße, geriet dann aber auf die Fahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Das Kind kam zu Fall, wurde aber nur leicht verletzt, es musste nicht mit dem zum Unfall hinzugerufenen Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht werden. Das nichts Schlimmeres passierte ist sicher dem Umstand geschuldet, dass das Kind einen Fahrradhelm trug und der Fahrzeugführer schnell genug reagierte.

