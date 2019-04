Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wer kennt diesen Tankbetrüger?

Bad Frankenhausen (ots)

Die Polizei sucht einen Mann, der im Verdacht steht, sein Fahrzeug mehrfach ohne zu zahlen getankt zu haben. Am 17. Februar tankte der Unbekannte in Bad Frankenhausen an einer Tankstelle in der Rudolf-Breitscheid-Straße, ohne die Rechnung zu begleichen. Doch auch in Greußen und Artern zahlte der Mann seine Tankrechnungen nicht. Dabei wurde er immer per Videoüberwachung gefilmt. Die an dem Opel Astra angebrachten Kennzeichen KYF-GH44 sind gestohlen und gehören nicht zum Fahrzeug. Wer kennt den Mann? Auffällig ist ein weißer Tunnel, den er im rechten Ohr trägt. Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 03632/6610 entgegen.

